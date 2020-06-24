Китай успешно запустил конкурента GPS и ГЛОНАСС

По замыслу китайских разработчиков, эта сеть из 55 космических аппаратов составит конкуренцию уже существующим системам спутниковой навигации, в том числе американской GPS и российской ГЛОНАСС.

Проект спутников Beidou стартовал еще в 2000 году, и за два десятка лет о прошел несколько стадий. В первой были запущены спутники для навигации на территории самой КНР, во второй к 2012 году спутниковая группировка охватила геолокации по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Сейчас завершилась третья фаза, позволившая установить навигацию по всей планете.

На развертывание спутниковой группировки Beidou-3 и соответствующих наземных систем китайские власти, по данным СМИ, могли потратить около десяти миллиардов долларов. Это даст возможность Китаю использовать спутниковую навигацию даже в случае прямого конфликта с США.