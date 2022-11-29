Мир 29 ноября 2022, 15:27 Китай упростит получение виз для россиян

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Получение виз упростится в Китае для россиян. Речь о рабочих, семейных, учебных и бизнес-визах, сообщил ОТР со ссылкой на генеральне консульство Китая в Хабаровске.

Выдавать документы начнут по тем же правилам, что и до начала пандемии коронавируса. Результат ПЦР-теста и сертификат о вакцинации больше не понадобятся.

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При этом заболеваемость коронавирусом в Китае растет в последнюю неделю. Там зафиксировали рекордное количество инфицированных за сутки — 40 тысяч человек.

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