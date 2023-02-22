Мир 22 февраля 2023, 08:24 Китай уличили в двойной внешнеполитической игре NYT: Китай не ускоряет сближение с Россией ради отношений с Европой rawpixel

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Власти Китая ведут двойную внешнеполитическую игру, одновременно сближаясь с Россией и сохраняя отношения с Европой. К такому выводу пришли журналисты издания The New York Times (NYT).

Основой для такого предположения стало недавняя поездка в ряд стран ЕС главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

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По мнению авторов материала, он хотел договориться с Европой о сотрудничестве ради нового витка развития экономики КНР.

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Также журналисты со ссылкой на опрошенных ими неназванных аналитиков указали, что Ван И отказался напрямую поддерживать Москву. Также он заявлял, что КНР не хочет затягивания и усугубления конфликта на Украине.

При этом по итогам встречи Ван И с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым представители МИД Китая выпустили официальное заявление, что эти две страны договорились вместе противостоять запугиванию.