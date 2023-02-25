Мир 25 февраля 2023, 16:21 Китай уличил США в перевирании фактов об Украине и России Global Times: США намеренно создают ложные истории о России и конфликте на Украине РИА «Новости»

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Представители США намеренно выстраивают ложные истории в отношении России и России. Таким мнением поделились авторы колонки в китайском издании Global Times.

«Многие люди на Западе не знают, что именно НАТО под руководством США постепенно втягивала Россию в конфликт с Украиной в течение последних нескольких десятилетий», — сказали они.

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По их словам, это произошло из-за планомерной работы со стороны представителей Соединенных Штатов. Те постепенно выстраивали определенное видение ситуации у населения западных стран. Также авторы материала отметили, что с начала спецоперации США называли российско-украинский конфликт противостоянием демократии и деспотии. В колонке такое мировоззрение назвали ложным нарративом, созданным США и НАТО.

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Авторы материал предположили, что обман западного населения используется для перерождения НАТО и сохранения гегемонии Альянса.