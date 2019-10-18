Китай: украинцы отправились на протесты в Гонконг поделиться опытом

Выстрел гонконгского полицейского в студента засняли на видео Подробнее

Чжан Ханьхуэй отметил, что ситуация в Гонконге становится все сложнее из-за вмешательства других стран.

«Ситуация там еще не затихла, во многом она еще и осложняется тем, что все больше международных сил грубо вмешивается в дела Гонконга. По достоверной информации, там появились украинские элементы. Вроде бы они ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: „Мы хотим так жить, как украинцы“. Видите, как смешно?» — сказал посол.

По его словам, гонконгцы вполне могут достичь цели — «жить на уровне Украины», сообщила «Газета.ru».

Протесты в Гонконге идут уже несколько месяцев. Причиной стал закон об экстрадиции заключенных в Китай.