Мир 17 февраля 2024, 16:08 Китай указал на важность России для стабильности мира Глава МИД Китая Ван И: отношения с Россией способствуют стабильности мира

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Китай и Россия строят отношения с учетом отказа от присоединения к блокам и не нацелены на третьи страны. Они помогают обеспечить геополитическую стабильность, заявил глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которую транслировали на сайте мероприятия.

«Отношения Китая и России <...> отвечают общим интересам двух стран, способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире», — подчеркнул Ван И.

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Министр назвал Россию крупнейшим соседом Китая.

В телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым, который состоялся в январе, Ван И подтвердил активное развитие политического диалога и практического сотрудничества. Министры также сошлись во мнении, что взаимодействие двух стран важно для формирования справедливого миропорядка.