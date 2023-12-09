09 декабря 2023, 07:29
Китай указал на цинизм и двойные стандарты США
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь: США демонстрировали двойные стандарты
Позиция властей США по поводу конфликта между Израилем и сектором Газа продемонстрировала всему миру пример цинизма и двойных стандартов. Об этом на брифинге сказал постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь.
Таким образом он отреагировал на вето США на резолюцию ОАЭ в Совете безопасности ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа.
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«США одновременно выступают за предотвращение разрастания конфликта и поддерживают продолжение боев. Это настоящий самообман. И при этом они говорят о защите прав людей, женщин и детей. Это очень цинично и показывает, что такое двойные стандарты», — подчеркнул дипломат.
Цзюнь отметил, что китайская сторона очень разочарована действиями США.
Соавторами резолюции о прекращении огня в секторе Газа на Совбезе ООН стали 97 государств. Делегация США выступила против документа, а Великобритания воздержалась.
США
ООН
Китай
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