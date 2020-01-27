Китай стал второй страной в мире по объемам продаж оружия

КНР заняла второе место по производству вооружения и его продаж. Лидером остаются США. Об этом сообщили авторы доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

По их данным, третье место принадлежит России. Об этом сообщил ТАСС. Китай появился в рейтинге СИПРИ впервые, потому что раньше данные о продажах КНР за 2015–2017 годы были недоступны. Исследователи считают, что их доклад дает информацию о потенциале китайского военпрома. Он состоит из десяти компаний и одного научно-исследовательского института.

В 2017 году по оценке СИПРИ топ-20 поставщиков оружия состоял из 11 американских, шести западноевропейских и трех российских компаний. Тогда американцы продали оружие на 226,6 миллиарда долларов, российские предприятия — на 37,7 миллиарда долларов. При этом китайские производители реализовали заказы на 54,1 миллиарда долларов. Только крупнейшая китайская компания AVIC (Aviation Industry Corporation of China, основной производитель самолетов и авионики) заключила контракты на 20,1 миллиарда долларов.

Военной промышленностью в КНР занимаются десять компаний и один научно-исследовательский институт. Среди лидеров — уже названная AVIC и NORINCO. Последняя остается крупнейшим в мире производителем наземной техники. Продажи равны 17,2 миллиарда долларов. Авторы доклада рассказали, что китайские производители специализируются на какой-то одной сфере вооружения. В других странах компании занимаются более широким спектром продукции — от авиации до кораблестроения.