Китай стал крупнейшим покупателем мяса из России

Более 54% экспортного мяса из России закупают Китай и Гонконг. В этом году они обогнали Украину, доля которой снизилась с 28% до 16%.

При этом денежные показатели изменились не так сильно: раньше КНР закупала мяса на 42 миллиона долларов, а теперь на 53 миллиона, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Увеличение поставок в КНР связано с долгожданным открытием китайского рынка для российских поставщиков. Для этого велась долгая кропотливая работа: оценивалась эпизоотическая ситуация в нашей стране, проверялись ветеринарные службы, китайские специалисты проводили аудит российских предприятий. В итоге часть, около 40, из них смогли пройти аттестацию и начали поставки мяса в Китай.

Всего за полгода Россия продала мяса за рубеж на 336 миллионов долларов. Еще год назад эти показатели было в два раза ниже — всего 149 миллионов. Поставки свинины выросли в четыре раза, говядины — в три, а мяса птицы — в 2,5 раза. Именно на птицу приходится основной экспорт в Китай.

Ранее стало известно, что Россия увеличит экспорт сахара в четыре раза. По итогу сезона наша страна попадет в десятку крупнейших мировых поставщиков сахара.