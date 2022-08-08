Китай сравнил политику США с убийством Джорджа Флойда

В Китае политику Соединенных Штатов в отношении других стран сравнили с убийством Джорджа Флойда. Соответствующий пост опубликовала в Twitter официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передало РИА «Новости».

«Мы не можем позволить США считать себя „мировым полицейским“ и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию», — написала она на своей странице в Twitter.

Таким образом представитель МИД отреагировала на заявление Белого дома, что Китай «слишком остро» среагировал на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.

Визит спикера состоялся 2 и 3 августа, в ответ Китай ввел санкции против Пелоси и ее близких родственников, а также начал масштабные военные учения у берегов Тайваня.

Ранее власти Китая призвали США считаться с их интересами по тайваньскому вопросу и отказаться от иллюзии о контроле над страной через Тайвань. В Минобороны КНР назвали политику США ошибочной и призвали перестать следовать по этому пути.