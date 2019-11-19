Китай спланировал ядерную атаку американских городов

Издание отмечает, что для американских властей это плохие новости. В настоящее время у Китая действительно есть баллистические ракеты, которые могут долететь до США.

Китай на параде показал межконтинентальную баллистическую ракету. Видео Подробнее

Китай целится на крупнейшие города Западного и Восточного побережья и Среднего Запада. Большая часть страны окажется под радиационным облаком. Около 50 миллионов человек погибнут от ракетных ударов. Предполагается, что удар по Нью-Йорку приведет Манхэттен к полному исчезновению.

Но журналистов смутило решение использовать устаревшую ракету DF-5. Сейчас у Китая есть мобильные установки DF-31 и JL-2. По мнению прессы, план составлялся около десяти лет назад.

В настоящий момент Китай готов нанести США ответный удар.

Ранее на военном параде в честь 70-й годовщины образования КНР Китай показал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41.