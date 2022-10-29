Китай составил прогноз по нефти и газу | 360°

Мир 29 октября 2022, 18:34 Китай составил прогноз по нефти и газу CNPC: нефть и природный газ останутся основными источниками энергии до 2040 года РИА "Новости"

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Нефть и газ сохранят статус основных источников энергии на планете до 2040 года. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на президента Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цзицзюня, который выступил на международной нефтегазовой конференции «Нефть и газ Туркмении — 2022».

В первую очередь прогноз касается природного газа как низкоуглеродного ископаемого источника энергии. Руководитель корпорации считает, что это топливо занимает особо важное положение в мире, так как требуется для низкоуглеродного перехода.

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CNPC инвестирует в энергоотрасль более чем 30 стран.

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Китай сократил закупки угля и нефти у России. Импорт уменьшился на 4,3 и 9,5% соответственно. Общий товарооборот между Китаем и Россией в период с января по сентябрь текущего года увеличился на 32,5%.