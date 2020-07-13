Китай сообщил о намерении ввести санкции против членов конгресса США

«Китай введет санкции в отношении законодателей США», — заявил Чуньин.

В числе тех кто попадут под ограничения оказались американский посол по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек, а также сенаторы Марко Рубио и Тед Круз и конгрессмен Крис Смит, пишет сайт Ura.ru.

Такие меры станут ответом Пекина на введение США визовых и финансовых ограничений в отношении четырех чиновников из КНР.

Торговый конфликт США и Китаем начался, когда американский президент Дональд Трамп и законодатели Штатов обвинили Китай в создании COVID-19, распространение которого вызвало пандемию во всем мире. Генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт подал в американский суд иск на КНР с требованием компенсаций. Помимо прочего, сенатор Линдси Грэм разработал законопроект, согласно которому Пекин должен предоставить отчет о происхождении вируса.