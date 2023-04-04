Мир 04 апреля 2023, 13:53 Китай сообщил о готовности к диалогу с Евросоюзом об урегулировании кризиса на Украине Представитель МИД КНР Нин: Китай готов к диалогу с ЕС по украинскому кризису Unsplash

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Китай готов к диалогу с Евросоюзом о политическом урегулировании кризиса на Украине, заявила на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом написало РИА «Новости».

«Мы готовы обсуждать с европейской стороной политическое урегулирование кризиса», — констатировала Нин.

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Она добавила: Китай рассчитывает, что ЕС продемонстрирует «политическую мудрость и стратегическую независимость» и предпримет решительные шаги для «достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе». Китай не является стороной конфликта и выступает за его скорейшее разрешение мирным путем, подчеркнула представитель МИД КНР.

Ранее RT писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай сыграть роль в мирном урегулировании конфликта. Она признала, что ЕС «обеспокоен» сближением Китая с Россией, но добавила, что в сложившихся условиях Китай может «конструктивно влиять» на РФ, поэтому на нем якобы лежит ответственность.