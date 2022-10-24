Китай сократил закупки угля и нефти у России | 360°

Мир 24 октября 2022, 21:06 Китай сократил закупки угля и нефти у России РБК: в сентябре Китай снизил закупки нефти и угля у России почти на 9% РИА "Новости"

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Китай сократил объемы импорта нефти и природного газа на 4,3 и 9,5% соответственно. Такими данными поделилось главное таможенное управление КНР по итогам первых трех кварталов 2022 года, сообщил РБК.

Ввоз нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России в Китай в сентябре составил 7,63 миллиарда долларов. Этот показатель на 9% меньше, чем в августе

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Поставки товаров из Китая в Россию почти не изменились, по сравнению с предыдущим месяцем — восемь миллиардов долларов (в годовом выражении они выросли на 21,3%). Ввоз российских товаров в Китай снизился на 5,7%, по сравнению с сентябрем, до 10,66 миллиарда долларов.

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С января по сентябрь в Китай из других стран поставили 370,406 миллиона тонн нефти. Это обошлось стране в 272,460 миллиарда долларов — на 47% дороже, чем за аналогичный период в 2021 году. За сентябрь республика импортировала 40,242 миллиона тонн нефти на 37,04 миллиарда долларов.

Объем импорта природного газа за первые три квартала составил 81,163 миллиона тонн, что на 43,9% превысило показатель прошлого года. В сентябре Китай импортировал 10,14 миллиона тонн газа на 7,28 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что товарооборот между Китаем и Россией в период с января по сентябрь текущего года вырос на 32,5%, сообщал RT.