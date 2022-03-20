Китай сохранит независимую позицию по ситуации на Украине

Китай намерен сохранить свою независимую позицию по ситуации на Украине и не потерпит внешнего давления. Об этом заявил руководитель МИД КНР Ван И, сообщил ТАСС.

«Мы решительно выступаем против попыток давления извне. КНР продолжит давать собственную оценку ситуации на Украине по сути вопроса», — заявил Ван И.

Дипломат напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин уже обрисовал четко позицию государства.

«Китай всегда выступал за защиту мира, это важная часть нашей внешней политики. В этом был посыл Си Цзиньпина», — заключил он.

Ранее китайские власти призвали НАТО и США вступить в переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден предупредил Китай о последствиях оказания материальной помощи России.