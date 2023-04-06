Мир 06 апреля 2023, 13:37 Китай согласился вместе с Францией призывать к мирному урегулированию конфликта на Украине Китай заявил о готовности с Францией призывать к мирному решению украинского кризиса РИА «Новости»

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Китай и Франция готовы вместе призывать мировую общественность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом республики Эммануэлем Макроном. Китайский лидер призвал как можно скорее возобновить мирные переговоры по украинскому кризису, сообщило Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин отметил, что необходимо начать переговорный процесс по ситуации на Украине. Он добавил, что Китай готов вместе с Францией оказывать содействие дипломатическому урегулированию конфликта.

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«Мы готовы вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом сохранять сдержанность, <…> строго придерживаться международного гуманитарного права», — подчеркнул председатель КНР и добавил, что страны также объединят усилия для недопущения применения ядерного оружия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил посреднический потенциал Китая. По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, пока условий для переговоров с Украиной нет.