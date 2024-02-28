Мир 28 февраля 2024, 13:06 Китай сделал заявление после слов Макрона о возможной отправке войск на Украину МИД Китая после заявления Макрона по Украине призвал ослабить напряженность РИА «Новости»

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Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных западных стран на Украину прокомментировали в МИД Китая. Ведомство призвало все заинтересованные стороны содействовать урегулированию конфликта, сообщило РИА «Новости».

«Призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий», — сказала официальный представитель министерства Мао Нин.

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Дипломат обратила внимание, что КНР будет продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.

В минувший понедельник, 26 февраля, в Париже провели конференцию, созванную по инициативе Макрона. Мероприятие посвятили поддержке Украины. Участниками стали лидеры многих европейских стран, в том числе Германии, Дании, Нидерландов и Польши.

По итогам конференции президент Франции заявил, что на повестке была возможность отправки солдат на Украину, но к консенсусу прийти не удалось. Вскоре после этого власти ряда стран Европы заявили, что речь об отправке военнослужащих не идет.

Действия Макрона резко осудили в России. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на то, что идеи политика стали опасными для жителей Франции, а также напомнил ему о судьбе Наполеона.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, слова Макрона шокировали его союзников, после чего они в срочном порядке стали выпускать опровержения и послали Киеву обратный сигнал.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о президенте Франции, использовал сравнение с «мелкотравчатыми наследничками Бонапарта», которые «несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО».