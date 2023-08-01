Мир 01 августа 2023, 09:11 Китай счел военную помощь США Тайваню вмешательством во внутренние дела своей страны Минобороны КНР сочло военную помощь США Тайваню вмешательством во внутренние дела Китая Pxhere

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Оказанная Соединенными Штатами военная помощь Тайваню является прямым вмешательством в дела Китая. Такое заявление сделал представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй. Об этом сообщило РИА «Новости».

«США, предоставляя военную помощь Тайваню, грубо вмешиваются во внутренние дела Китая, наносят серьезный ущерб его суверенитету и интересам безопасности», — сказал он.

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По его словам, такие действия Штатов ставят под угрозу стабильность и мир в Тайваньском проливе. Китай выступает против этого. Тань Кэфэй отметил, что китайская сторона уже сделала серьезное представление США в связи с этим.

Он добавил, что вопрос Тайваня — важнейший для КНР и остается красной линией американо-китайских отношений, которую не следует переступать. Представитель Минобороны КНР призвал Соединенные Штаты прекратить любое военное взаимодействие с Тайванем. В противном случае дальше все пойдет по ошибочному и опасному пути, предупредил Тань Кэфэй.