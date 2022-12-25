25 декабря 2022, 07:57
Китай счел отношения с Россией крепкими, как монолит
Глава МИД Ван И назвал отношения КНР и России крепкими, как монолит
Отношения между Китаем и Россией крепкие, как монолит, на них не влияет неустойчивая международная конъюнктура. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И, сообщил ТАСС.
«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
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По его словам, сотрудничество двух дружественных стран не нацелено на какую-либо третью сторону. И Китай, и Россия отрицают гегемонию в политике и выступают против обострения холодной войны.
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Ван И обратил внимание, что двустороннее взаимодействие учитывает взаимные интересы по стратегическим вопросам и строятся на доверии.
В МИД КНР напомнили, что китайско-российский товарооборот приближается к отметке 200 миллиардов долларов в год.
Ранее Ван И заявил, что Китай всегда высказывался за мир на Украине.
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