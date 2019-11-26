Китай обвинил Reuters во лжи о протестах в Гонконге. Звучит как предупреждение

МИД Китая обвинил новостное агенство Reuters в распространении ложных новостей о положении дел в Гонконге. Политолог из Германии Александр Рар рассказал «360», что грозит журналистам и почему западные СМИ всегда оказываются в оппозиции к чужим странам.

«26 ноября 2019 года официальный представитель канцелярии МИД КНР в Гонконге сделал серьезное представление агентству Reuters в связи с опубликованным им сегодня материалом, не соответствующим действительности», — говорится в сообщении.

Источник фото: fmcoprc.gov.hk

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Китая создали на вилле в Шэньчжэне кризисный штаб для мониторинга, совещаний и урегулирования ситуации в Гонконге, где уже полгода не прекращаются митинги. Также, по данным агенства, Пекин думает над заменой Ван Чжиминя на посту лидера канцелярии Центрального народного правительства в Гонконге. Причина — недовольство эффективностью вырабатываемых там мер, которые должны уладить ситуацию.

Западная пресса действительно слишком часто выступает на стороне протестующих. Так считает политолог из Германии Александр Рар. «Западные медиа и на Украине были на стороне тех, кто выходил на Майдан, и когда в России были митинги, западные СМИ также поддерживали демонстрантов. Это стиль и мировоззрение Запада, выражающиеся через прессу. Журналисты уже пишут не то, что видят, а скорее то, что хотят видеть. Получаются статьи, о которых можно сказать, что они предвзято написаны. О чем и пошла речь в Китае», — отметил собеседник «360».

Журналисты, по словам Рара, видят себя четвертой силой в мире. По мнению политолога, профессия сильно изменилась, особенно на Западе, где СМИ боятся, а сами публицисты знают, что делают политику. Раньше, добавил политолог, они описывали то, что видят своими глазами. Теперь же медиа направляют, учат и даже наказывают. «Это уже стиль такой. Возможно, поэтому есть некоторые разночтения с представлением о работе прессы в такой стране, как Китай», — заявил собеседник.

Правда, он не считает, что Reuters давали информацию, не соответствующую действительности. «Думаю, это перегиб китайцев, которые сразу говорят о лжи. Но информацию действительно можно подать так, что она кажется предвзятой, односторонней или нарисованной в черно-белых красках, поддерживающей одну из сторон», — рассказал Рар.