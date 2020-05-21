Китай решил закупиться дешевой нефтью

По предварительным данным, потребление сырья в Китае вырастет на 1-2%, а импорт сырья увеличится примерно на 2%.

Эксперты считают, что потребление природного газа в Китае в нынешнем году вырастет на 3%. Это самый медленный ежегодный рост за последние 20 лет. Причиной является эпидемия COVID-19, из-за которой сокращается потребление газа заводами и другими потребителями.