Китай решил закупиться дешевой нефтью
Из-за кризиса КНР решал закупиться дешевой нефтью в этом году и увеличил количество закупок. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на иностранное издание.
По предварительным данным, потребление сырья в Китае вырастет на 1-2%, а импорт сырья увеличится примерно на 2%.
Эксперты считают, что потребление природного газа в Китае в нынешнем году вырастет на 3%. Это самый медленный ежегодный рост за последние 20 лет. Причиной является эпидемия COVID-19, из-за которой сокращается потребление газа заводами и другими потребителями.