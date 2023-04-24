Мир 24 апреля 2023, 02:28 Китай решил забрать из США переданную в знак дружбы панду Китай вернет из США большую панду Я Я, прожившую там 20 лет Freepik

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Китай в ближайшие дни заберет из Мемфиса большую панду Я Я, которая прожила в США 20 лет. Об этом сообщило Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР. Животное прибыло в Штаты в 2003 году в качестве посланца дружбы.

«Самка большой панды Я Я, прожившая в Соединенных Штатах два десятилетия, вернется в Китай в течение ближайших нескольких дней», — сообщило управление.

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По договоренности сторон большую панду посадят в самолет, вылетающий в Шанхай.

Я Я родилась в Пекине в 2000 году, в апреле 2003 года ее перевезли в Мемфис, штат Теннесси. Первоначально договор о пребывании панды в Штатах заключили на 10 лет, в 2013 году его продлили на такой же срок.

Китайские эксперты во время проверки состояния здоровья панды в феврале 2023 года обнаружили проблемы с шерстью у Я Я. Она заметно поредела из-за кожного заболевания.

В феврале жители Японии попрощались с большой пандой Сян-Сян, ее также перевезли в Китай. Панда является одним из символов современного Китая.