Китай решил отстаивать итоги Второй мировой вместе с Россией
«Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности», — сказал Ван И, его цитирует ТАСС.
Ван И выразил готовность Китая усиливать двустороннее сотрудничество на полях заседаний ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, а также G20 для подготовки мира к изменениям после пандемии.
Министр иностранных дел также объявил, что некоторые политические силы пытаются подвести Китай и США к состоянию холодной войны. По мнению Ван И, это разрушит результаты десятилетий сотрудничества и сократит перспективы самих Штатов.
Мудрые люди с хорошим видением по обе стороны должны выйти вперед и остановить этоВан И.
Он подчеркнул, что Китай не собирается изменять или заменять США, но и американцы не должны пытаться изменить страну с населением 1,4 миллиарда человек.
Ван И 24 мая проводит ежегодную пресс-конференцию. Из-за пандемии коронавируса впервые она проходит в формате видеоконференции.