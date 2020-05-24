Китай решил отстаивать итоги Второй мировой вместе с Россией

Китай готов вместе с Россией решительно отстаивать итоги Второй мировой войны. Об этом сказал глава МИД КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.

«Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности», — сказал Ван И, его цитирует ТАСС.

Ван И выразил готовность Китая усиливать двустороннее сотрудничество на полях заседаний ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, а также G20 для подготовки мира к изменениям после пандемии.

Министр иностранных дел также объявил, что некоторые политические силы пытаются подвести Китай и США к состоянию холодной войны. По мнению Ван И, это разрушит результаты десятилетий сотрудничества и сократит перспективы самих Штатов.

Мудрые люди с хорошим видением по обе стороны должны выйти вперед и остановить это Ван И.

Он подчеркнул, что Китай не собирается изменять или заменять США, но и американцы не должны пытаться изменить страну с населением 1,4 миллиарда человек.

Ван И 24 мая проводит ежегодную пресс-конференцию. Из-за пандемии коронавируса впервые она проходит в формате видеоконференции.