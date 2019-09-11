Китай разрешил США ввозить без пошлин лекарства и пестициды

Ряд товаров из США больше не будут облагать 25% пошлиной на импорт в Китай. Всего в списке указаны 16 позиций. Добавлять в него не стали кукурузу, свинину и сою.

Перечень освобожденных от введенной в 2018 году пошлины озвучил Комитет Госсовета КНР по таможенным тарифам, на заявление которого сослалось агентство Bloomberg.

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В список, представленный китайскими властями, включили лекарственные препараты. Вошли в него также пестициды и лубриканты. Однако важные составляющие американского экспорта в сфере сельского хозяйства — соя-бобы, свинина и кукуруза — по-прежнему облагаются пошлиной в 25%.

Уточняется, что утвержденные Китаем изменения вступят в силу с 17 сентября. В Комитете рассматривают и новые списки, в которых перечислены не облагающиеся пошлиной товары. Пекин намерен объявить о новых исключениях позже.

Новые взаимные пошлины Соединенных Штатов и Китая были ведены 1 сентября. Страны анонсировали новое повышение тарифов к 15 декабря 2019 года. Это случится, если прогресс в переговорах о торговом соглашении между сторонами так и не будет достигнут. Очередная встреча по этому поводу должна состояться в Вашингтоне в октябре.