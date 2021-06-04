Китай разрешил многодетность из-за демографического дисбаланса

Решение властей КНР ослабить контроль за рождаемостью и разрешить супругам иметь по трое детей связано только с проблемой демографического дисбаланса в стране. Об этом сообщило ИА Nation News, которое привело мнение демографов.

По мнению Дарьи Халтуриной, населению Земли в целом не угрожают ни перенаселение, ни вымирание.

«Населению планеты не угрожает ни проблема перенаселения, ни вымирания. Что же касается Китая, то его экономике угрожает демографический дисбаланс. На фоне тех процессов, которые происходили в Китае, рождаемость упала», — объяснила Халтурина.

С этой точкой зрения согласилась и ведущий научный сотрудник центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока РАН Елена Баженова.

«Я думаю, ни перенаселение, ни вымирание человечеству не угрожают. Сейчас все идет своим чередом. Очень трудно ожидать в перспективе, что могут возникнуть неприятные явления в области развития народонаселения», — сказала Баженова.

Ранее китайские демографы рассчитали, что природные ресурсы страны смогут прокормить не более 1,6 миллиарда человек. По этой причине планировалось к середине XXI века добиться нулевого прироста населения. Нужно было держать численность соотечественников на уровне, не превышающем 1,5 миллиарда человек. Поэтому семьям запрещали рожать более одного ребенка.

Политбюро ЦК Компартии Китая решило ослабить контроль за рождаемостью после последней переписи населения. По прогнозам, к 2050 году доля пенсионеров в КНР превысит 30% населения страны, что окажет большую нагрузку на бюджет. Единственным выходом признали снятие ограничений.