Китай разработает технологию защиты Земли от астероидов
Китайская технология защитит Землю от опасных для нее астероидов
Китайское национальное космическое управление (CNSA) планирует реализовать проект по защите Земли от астероидов, представляющих для нее опасность. К воплощению идеи собираются приступить в ближайшие годы, рассказал заместитель главы CNSA У Яньхуа Центральному телевидению Китая.
Система наземного и космического базирования, над которой собирается работать КНР, будет заранее оповещать об опасных объектах. Китайские эксперты также намерены развивать технологии для предотвращения приближения этих небесных тел.
«Мы постараемся к концу 14-й пятилетки (2021–2025), либо в 2025–2026 годах приступить к испытанию технологий наблюдения с близкого расстояния за каким-либо астероидом, представляющим угрозу для Земли. При их помощи мы осуществим столкновение, в результате которого это небесное тело сместится со своей орбиты», — пояснил У Яньхуа.
По его мнению, разработка поможет человечеству «по-настоящему противодействовать» угрозе, которую представляют астероиды для Земли.