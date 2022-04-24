Китай разработает технологию защиты Земли от астероидов

Китайское национальное космическое управление (CNSA) планирует реализовать проект по защите Земли от астероидов, представляющих для нее опасность. К воплощению идеи собираются приступить в ближайшие годы, рассказал заместитель главы CNSA У Яньхуа Центральному телевидению Китая.

Система наземного и космического базирования, над которой собирается работать КНР, будет заранее оповещать об опасных объектах. Китайские эксперты также намерены развивать технологии для предотвращения приближения этих небесных тел.

«Мы постараемся к концу 14-й пятилетки (2021–2025), либо в 2025–2026 годах приступить к испытанию технологий наблюдения с близкого расстояния за каким-либо астероидом, представляющим угрозу для Земли. При их помощи мы осуществим столкновение, в результате которого это небесное тело сместится со своей орбиты», — пояснил У Яньхуа.

По его мнению, разработка поможет человечеству «по-настоящему противодействовать» угрозе, которую представляют астероиды для Земли.