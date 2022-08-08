Китай рассказал, как США создают кризисы

Соединенные Штаты сначала сами создают кризисы, а потом перекладывают ответственность на других, искажая факты. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны Китая У Цянь, передало РИА «Новости».

«США, с одной стороны, создают кризис, а с другой — вновь заявляют о необходимости его контроля и управления, они ищут оправдание и прикрытие своим ошибочным заявлениям и действиям, своим провокациям, они даже создают публичную шумиху, искажают факты и пытаются переложить ответственность», — рассказал он.

По словам У Цяня, американская сторона заявляла одно, а делала другое, в результате чего визит спикера Пелоси создал напряженность в Тайваньском проливе. Представитель китайского оборонного ведомства подчеркнул, что США являются единоличными создателями нынешней ситуации.

«Американская сторона должна нести полную ответственность за серьезные последствия», — заявил представитель ведомства.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в минувший вторник, 2 августа. Она не прислушалась к неоднократным требованиям Китая не совершать этого шага. МИД Китая назвал несогласованный визит американского политика нарушением суверенитета страны и всех ранее заключенных соглашений с США.