Мир 24 декабря 2022, 01:27 Китай раскрыл истинные мотивы действий США на Украине Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун: США извлекают выгоду из украинского конфликта Pxhere

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Соединенные Штаты извлекают выгоду из украинского кризиса, поэтому урегулирование конфликта не в их интересах. Об этом посол КНР в Евросоюзе Фу Цун заявил в интервью изданию The South China Morning Post.

«Мы знаем, что некоторые страны или некоторые люди в определенных странах не хотят видеть прекращения вражды. Это неправильно», — сказал он.

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Посол считает, что сейчас важно остановить боевые действия, чтобы сохранить жизни людей. По его словам, США получают выгоду за счет поставок вооружения Украине. Администрация американского лидера Джо Байдена также наживается на энергетическом кризисе, который охватил многие европейские страны, резюмировал Фу Цун.

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Ранее глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном заявил, что Соединенным Штатам нужно заняться вопросами, которые вызывают беспокойство у Китая. Важно, чтобы США перестали поддерживать политику сдерживания. Блинкен заверил, что Вашингтон готов сотрудничать в выгодных для Китая и США вопросах.