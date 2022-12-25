Мир 25 декабря 2022, 21:27 Китай провел военные учения около Тайваня РИА «Новости»

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Вооруженные силы Китая провели военные учения со стрельбами рядом с островом Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. Его слова привело агентство «Синьхуа».

«Это решительный ответ на нынешнюю эскалацию и провокацию между США и Тайванем», — сказал Ши И.

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Он добавил, что армия Китая предпримет все необходимые меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны.

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Военные учения проходили около Тайваня 25 декабря. Военнослужащие провели патрулирование, в котором задействовали все виды войск. Также прошли военные учения со стрельбами и нанесением совместных ударов. Отработка маневров состоялась как в морском, так и в воздушном пространстве.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Глава МИД Китая Ван И отмечал, что в 2022 году отношения страны с США перешли в сложную фазу. Причиной стали провокации со стороны американцев и попытки сдерживания Китая.