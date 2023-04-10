Мир 10 апреля 2023, 17:56 Китай протянет интернет-кабель между странами Азии, Ближнего Востока и Европы

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Китайские государственные телекоммуникационные компании планируют проложить подводную волоконно-оптическую кабельную интернет-сеть между странами Азии, Ближнего Востока и Европы. Данный проект станет ответом на аналогичную инициативу США. Об этом сообщили «Новые Известия» со ссылкой на агентство Reuters.

На создание сети потребуется порядка 500 миллионов долларов. В разработке и создании примут участие три крупнейшие бизнес-компании страны — China Telecom, China Mobile Limited и China Unicom. Прокалыванием кабеля займется компания HMN Technologies Co Ltd.