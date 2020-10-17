Китай протестировал системы массового запуска «дронов-самоубийц». Видео
Академия электроники и информационных технологий в Китае провела тесты системы массового запуска дронов-камикадзе. Об этом сообщило издание Business Insider.
Как указано в материале, с установки можно выпустить 48 беспилотников одновременно.
Дроны оснащены выдвижным крылом, каждый из них также несет на себе осколочно-фугасный снаряд.
При этом до конца не ясно, какой именно дрон задействовали в испытаниях. Как предполагают авторы материала, это первый тактический ударный беспилотник Китая CH-901.
Ранее глава Китая Си Цзиньпин посетил военную базу в провинции Гуандун, где обратился к корпусу морской пехоты с речью. Он призвал военных «направить усилия на готовность к войне». Глава Китая назвал корпус морпехов элитным подразделением армии страны, призванное защищать суверенитет и безопасность КНР.