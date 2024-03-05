05 марта 2024, 11:10
Китай продолжит расширять открытость внешнему миру
Правительство КНР: Китай продолжит идти по пути открытости внешнему миру
Китай продолжит открываться внешнему миру и постарается адаптироваться к международным торгово-экономическим условиям. Об этом сообщило правительство КНР в докладе, представленном на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
«Активно адаптируясь к международным торгово-экономическим правилам высокого стандарта, мы будем уверенно расширять открытость на институциональном уровне», — указали в документе.
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В докладе правительства КНР отметили, что власти страны намереваются увеличивать эффективность взаимодействия внутренних и внешних рынков и ресурсов. Также в планах у Китая стабилизировать ситуацию во внешней торговле и иностранных инвестициях, формировать новые преимущества в сфере международного экономического сотрудничества и конкуренции.
Ранее исполнительный директор бельгийской химической и металлургической компании Umicore Матиас Мидрайх сообщил об успехе китайских электромобилей. По его словам, машины из КНР не уступают по характеристикам американским конкурентам, при этом их цена ниже.
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