Мир 17 марта 2023, 11:21 Китай сохранит объективную позицию по украинскому кризису МИД Китая заявил, что будет продвигать переговоры по Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

КНР планирует придерживаться объективной позиции по украинскому вопросу и играть конструктивную роль в продвижении переговоров. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщило РИА «Новости».

«Китай будет твердо придерживаться объективной и справедливой позиции в отношении украинского кризиса и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров», — отметил дипломат.

Реклама

Визит главы Китая Си Цзиньпина в Россию намечен на 20–22 марта. Он прибудет в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Реклама

Ранее Китай обеспокоил возможный выход украинского кризиса из-под контроля. Китай надеется на то, что Россия и Украина сохранят спокойствие, рациональность и сдержанность. По мнению властей КНР, стороны должны возобновить мирные переговоры, какими бы трудными они ни были.