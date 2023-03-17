17 марта 2023, 11:21
Китай сохранит объективную позицию по украинскому кризису
МИД Китая заявил, что будет продвигать переговоры по Украине
КНР планирует придерживаться объективной позиции по украинскому вопросу и играть конструктивную роль в продвижении переговоров. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщило РИА «Новости».
«Китай будет твердо придерживаться объективной и справедливой позиции в отношении украинского кризиса и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров», — отметил дипломат.
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Визит главы Китая Си Цзиньпина в Россию намечен на 20–22 марта. Он прибудет в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина.
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Ранее Китай обеспокоил возможный выход украинского кризиса из-под контроля. Китай надеется на то, что Россия и Украина сохранят спокойствие, рациональность и сдержанность. По мнению властей КНР, стороны должны возобновить мирные переговоры, какими бы трудными они ни были.
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