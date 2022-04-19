Китай продолжит наращивать контакты с Россией

Власти КНР выразили заинтересованность в дальнейшем стратегическом сотрудничестве с РФ. На отношения республики с Россией не повлияют внешние факторы, заявил замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн. Его слова опубликовало РИА «Новости».

«Вне зависимости от изменений международной обстановки Китай, как и раньше, будет укреплять стратегическое взаимодействие и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество с Россией, а также совместно защищать общие интересы двух сторон», — заявил китайский политик.

Также он отметил, что КНР намерен вместе с РФ строить новую платформу для международных отношений.

Ранее Китай уже заявлял о сохранении и развитии контактов с Россией по разным направлениям. К примеру, 17 апреля власти КНР заявили о наращивании сотрудничества с РФ в космической отрасли. Руководитель программы пилотируемых космических полетов КНР Хао Чунь подчеркнул, что страны уже «достигли больших результатов при выполнении совместных исследовательских проектов».