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    19 апреля 2022, 10:48

    Китай продолжит наращивать контакты с Россией

    Замминистра иностранных дел Китая Юйчэн заявил о намерении наращивать контакты с РФ

    Анна Усачева

    Власти КНР выразили заинтересованность в дальнейшем стратегическом сотрудничестве с РФ. На отношения республики с Россией не повлияют внешние факторы, заявил замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн. Его слова опубликовало РИА «Новости».

    Китай продолжит наращивать контакты с Россией

    «Вне зависимости от изменений международной обстановки Китай, как и раньше, будет укреплять стратегическое взаимодействие и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество с Россией, а также совместно защищать общие интересы двух сторон», — заявил китайский политик.

    Также он отметил, что КНР намерен вместе с РФ строить новую платформу для международных отношений.

    Ранее Китай уже заявлял о сохранении и развитии контактов с Россией по разным направлениям. К примеру, 17 апреля власти КНР заявили о наращивании сотрудничества с РФ в космической отрасли. Руководитель программы пилотируемых космических полетов КНР Хао Чунь подчеркнул, что страны уже «достигли больших результатов при выполнении совместных исследовательских проектов».