Китай продолжит космическое сотрудничество с Россией

Китайские власти планируют на равных использовать орбитальную космическую станцию вместе с российскими учеными и другими странами, несмотря на напряженную политическую обстановку. Об этом ТАСС сообщил руководитель программы пилотируемых космических полетов КНР Хао Чунь.

По его словам, Китай приложит все усилия для продолжения взаимодействия с Россией на взаимовыгодной и равноправной основе.

«Мы достигли больших результатов при выполнении совместных исследовательских проектов, подписав соглашения с заинтересованными организациями и странами», — сообщил он.

Хунь также отметил, что китайская орбитальная станция станет опорной точкой для человечества в космосе и пообещал, что КНР будет стремиться к развитию и миру.

Функционер подчеркнул, что Китай вкладывает сравнительно немного средств в развитие космических программ, но добивается впечатляющих результатов.

«Общий объем вложенных средств сравним с уровнем развития нашей социальной сферы и экономики», — заявил Хунь.

Ранее технический советник Китайской академии космических технологий Е Пэйцзянь рассказал о намерении отправить китайского космонавта на Луну до 2030 года.