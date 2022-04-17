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    17 апреля 2022, 12:28

    Китай продолжит космическое сотрудничество с Россией

    Власти Китая продолжат сотрудничество с Россией в космосе

    Максим Зинкин

    Китайские власти планируют на равных использовать орбитальную космическую станцию вместе с российскими учеными и другими странами, несмотря на напряженную политическую обстановку. Об этом ТАСС сообщил руководитель программы пилотируемых космических полетов КНР Хао Чунь.

    Китай продолжит космическое сотрудничество с Россией

    По его словам, Китай приложит все усилия для продолжения взаимодействия с Россией на взаимовыгодной и равноправной основе.

    «Мы достигли больших результатов при выполнении совместных исследовательских проектов, подписав соглашения с заинтересованными организациями и странами», — сообщил он.

    Хунь также отметил, что китайская орбитальная станция станет опорной точкой для человечества в космосе и пообещал, что КНР будет стремиться к развитию и миру.

    Функционер подчеркнул, что Китай вкладывает сравнительно немного средств в развитие космических программ, но добивается впечатляющих результатов.

    «Общий объем вложенных средств сравним с уровнем развития нашей социальной сферы и экономики», — заявил Хунь.

    Ранее технический советник Китайской академии космических технологий Е Пэйцзянь рассказал о намерении отправить китайского космонавта на Луну до 2030 года.