Мир 10 сентября 2023, 11:56 Китай призвал Великобританию к открытому сотрудничеству и развитию диалога Премьер Госсовета КНР Ли Цян: Пекин и Лондон должны стремиться к сотрудничеству Unsplash

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Властям Китая и Великобритании следует придерживаться принципов открытого сотрудничества и не рассматривать отношения в сфере экономики и торговли сквозь призму вопросов политики и безопасности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. Такое мнение он высказал в ходе встречи с британским премьером Риши Сунаком, сообщил ТАСС.

Переговоры сторон прошли на полях саммита G20 в Нью-Дели.

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«Мы должны совместно противостоять смешиванию торгово-экономического сотрудничества с политикой и вопросами безопасности», — указал Ли Цян.

Помимо этого, он призвал премьер-министра Великобритании совместно работать над обеспечением стабильности и бесперебойной работы глобальных промышленных и логистических цепочек.

По его словам, и Китай, и Великобритания обязаны преодолевать разногласия, уважать основные интересы и озабоченности друг друга. Сторонам нужно стремиться к стабильному и долгосрочному развитию двусторонних отношений, заключил Ли Цян.