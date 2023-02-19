Мир 19 февраля 2023, 12:39 Китай призвал США устранить вред отношениям стран из-за сбитого воздушного шара Ван И заявил, что США должны устранить вред отношениям с Китаем из-за сбитого аэростата РИА «Новости»

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Власти Китая призывают США устранить вред, который они нанесли двусторонним отношениям из-за ситуации со сбитым аэростатом. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР Ван И на встрече с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, сообщил телеканал CGTN.

В ходе переговоров Ван И разъяснил Блинкену позицию Китая и призвал США признать и восстановить урон, который американские власти нанесли отношениям стран избыточным применением военной силы.

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Блинкен при этом указал на недопустимость нарушения суверенитета Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что подобные случаи с аэростатом больше не должны повторяться, сообщила пресс-служба Госдепа. В беседе со СМИ госсекретарь позже заявил, что Китай не принес извинений за случившееся.

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Встреча официальных лиц двух стран стала первой после того, в воздушном пространстве США засекли воздушный шар. В Китае признали, что аэростат принадлежит КНР, но уточнили, что это метеорологический зонд .На американскую территорию он попал случайно — из-за сильного ветра. Но в США решили, что это разведывательный объект, поэтому и сбили.