Мир 21 декабря 2022, 11:58 Китай призвал США прекратить создавать мнимых врагов на международной арене МИД КНР призвал США прекратить использовать НАТО для создания хаоса в мире РИА «Новости»

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США своей дипломатией принуждения создают хаос в мире. Китай призвал американские власти прекратить использовать НАТО как инструмент для сохранения гегемонии. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщил ТАСС.

«[США должны] прекратить использовать НАТО в качестве инструмента для поддержания гегемонии и создания беспорядка в мире», — сказала Мао Нин.

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Дипломат отметила, что США следует отказаться от менталитета холодной войны и не создавать мнимых врагов на международной арене. Официальный представитель МИД КНР посоветовала политикам Вашингтона сменить блоковую конфронтацию на инициативу, направленную на поддержание стабильности на планете.

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Мао Нин обратила внимание, что Китай всегда выступал за мир. По мнению дипломата, США должны прекратить беспочвенные обвинения и клевету в адрес Китая.

Ранее американские власти увидели угрозу для НАТО в сотрудничестве России и Китая.