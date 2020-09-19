Китай призвал США остановить травлю в отношении WeChat и TikTok

Американские власти запретят скачивание TikTok и WeChat на территории страны. Китай выступил против такого решения и призвал США прекратить травлю. Об этом заявило Министерство коммерции КНР.

В ведомстве отметили, что обратили внимание на действия США в отношении приложений TikTok и WeChat. Власти, прикрываясь вопросом национальной безопасности, намерены ограничить операции с программами на территории страны.

«Это наносит серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих компаний, нарушает нормальный рыночный порядок. Китай выступает решительно против этого. Китай настаивает, чтобы американская сторона прекратила эту травлю и немедленно отказалась от ошибочных действий», — заявили в министерстве.

Кроме того, Китай примет соответствующие меры для защиты законных прав и интересов компаний своей страны. Это произойдет, если США продолжат стоять на своем.

Ранее американский Минторг сообщил о запрете на скачивание TikTok и WeChat в США. Ограничение начнет действовать уже 20 сентября. В пресс-службеTikTok заявили, что не согласны с таким решением и будут продолжать оспаривать несправедливый указ.