Мир 10 февраля 2023, 12:37 Китай призвал США объясниться за диверсию на «Северном потоке» МИД Китая: США должны дать разъяснения, если расследование Херша достоверно РИА «Новости»

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Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» привел к негативным последствиям для всего мира. Поэтому если расследование журналиста Сеймура Херша, доказавшего причастность США, окажется достоверным, Белому дому придется объясниться. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин объявила об этом на встрече с журналистами, рассказал ТАСС.

«Если расследование подтверждает реальные факты, с этим нельзя так смириться. <…> США должны представить миру ответственные разъяснения», — заявила она.

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Диверсия на газопроводах, по ее словам, повлияла на мировой энергетический рынок и экологическую обстановку. За такие действия нужно понести ответственность. Мао Нин назвала поведение американского правительства неприемлемым.

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Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш провел собственное расследование событий на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в сентябре прошлого года. Он выяснил, что американские водолазы за три месяца до диверсии под прикрытием учений НАТО заложили на газопроводах взрывчатку с дистанционным управлением.