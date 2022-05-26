Китай призвал США не путать национальные интересы и международное право

Правительство США подменяет международное право своими национальными интересами с целью сохранить свою гегемонию в мире. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь.

Он подчеркнул, что поведение США ошибочно. Это особенно ярко проявляется, когда Вашингтон требует от всех соблюдать международные нормы, являясь при этом первым нарушителем.

«США должны прекратить выдавать свои домашние понятия за международные правила. Преследование американской гегемонии также является ошибкой. Мы призываем их объективно рассматривать и принять мирное развитие Китая. Это пойдет на благо китайско-американским отношениям, а также глобальному миру и стабильности», — подчеркнул У Цянь.

Призыв Китая к США с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела страны прозвучал после заявления американского президента Джо Байдена о готовности предоставить Тайваню военную помощь, в случае китайского вторжения. Заявление лидера США уже раскритиковали в китайском МИД.