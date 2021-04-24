Китай призвал США не путать демократию с Coca-Cola

США не должны навязывать всем одну модель демократии, будто сироп, который используется при производстве Coca-Cola. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, сообщило РИА «Новости».

«Демократия — это не Coca-Cola», — сказал министр иностранных дел КНР, выступая на видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США.

Американцы не могут заставить весь мир иметь один вкус, как в случае с газировкой, отметил Ван И.

Ни одна страна не станет менять свою систему, подстраиваясь под симпатии и антипатии других, подчеркнул дипломат. Только народ страны должен решать, верны ли выбранные ими система и путь, добавил он.

Поднебесная никогда не перенимала модели других стран, не насаживала свою идеологию и не требовала от других копировать свои методы. Пекин призвал все страны следовать их собственным национальным приоритетам и сохранять уважение друг к другу, заявил дипломат.

Ван И подчеркнул, что Китай проводит политику социалистической демократии. Только потому, что китайская форма отличается от американской. На Пекин навешивают ярлыки диктаторского режима, что само по себе недемократично, указал глава МИД КНР.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что нельзя придумать ничего хуже, чем свести вместе Китай и Россию.