Мир 22 декабря 2023, 08:00 Китай призвал США к осторожности в поступках Начальник ЦВС КНР Лю: власти США должны проявлять осторожность в поступках Pxhere

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США должны проявлять осторожность в поступках. Такое заявление сделал начальник Объединенного штаба центрального военного совета (ЦВС) Китая генерал Лю Чжэньли. Его процитировало РИА «Новости».

Во время видеоконференцсвязи с председателем объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил генералом Чарльзом Брауном Ли напомнил, что правильное понимание США Китая станет ключом к развитию здоровых и устойчивых отношений между двумя странами. Также он призвал Соединенные Штаты уважать коренные интересы и главные озабоченности КНР.

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Ли затронул и тему Тайваньского вопроса. По его словам, это является сугубо внутренним делом Китая. Никакого вмешательства быть не должно.

«Американская сторона должна по-настоящему уважать суверенитет, морские права и интересы Китая в Южно-Китайском море, соблюдать осторожность в словах и поступках», — подчеркнул он.

Недавно председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с американским президентом Джо Байденом заявил, что Тайвань воссоединится с Китаем. Реинтеграции острова пройдет мирным путем, уточнил он.