Китай призвал США исправить свои ошибки и не лезть в чужие дела

Член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном по телефону. Он призвал Госдеп исправить ошибки Вашингтона в отношении КНР и перестать вмешиваться во внутренние дела азиатской республики.

«США должны строго соблюдать принцип „одного Китая“ и положения трех совместных американо-китайских коммюнике. Вмешательство в дела Гонконга, Тибета и Синьцзяна равноценно вмешательству во внутренние дела КНР, и мы не потерпим никакого внешнего вмешательства», — приводит слова Цзечи Центральное телевидение Китая.

Блинкен во время разговора пригрозил Цзечи, который курирует международные вопросы, что Соединенные Штаты планируют привлечь Пекин к ответственности за нарушение прав человека на части территории. По словам госсекретаря, Вашингтон продолжит «отстаивать права человека» в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и Гонконге.

Новый американский лидер Джо Байден в своей программной речи о внешней политике Штатов заявил, что Китай — это основной конкурент США, и пообещал выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.