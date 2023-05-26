Мир 26 мая 2023, 16:16 Китай призвал сохранить за Россией ее новые территории WSJ: Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить за Россией новые регионы РИА «Новости»

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Специальный представитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй во время встречи с европейскими дипломатами призвал постараться добиться завершения украинского конфликта с сохранением новых регионов в составе России. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Посланник Китая дал четкий и точный посыл: американские союзники США в Европе должны сделать все для прекращения огня с условием сохранения Россией ее новых регионов», — указали авторы материала.

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Кроме того, китайский представитель подчеркнул, что необходимо действовать быстро, пока конфликт не разросся до гораздо больших размеров.

«Однако дипломату дали понять, что интересам международного сообщества заморозка конфликта не соответствует, пока Россия не выведет войска с территории Украины», — отметили в публикации.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что о заморозке украинского конфликта не может быть и речи.