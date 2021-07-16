Китай призвал Россию вместе противостоять «политическому» вирусу

Китай и Россия должны вместе противостоять попыткам политизации пандемии и спекуляциям на тему происхождения коронавируса. Об этом министр иностранных дел КНР Ван И заявил в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Коронавирус продолжает распространяться по планете, и миру предстоит еще долгий путь в борьбе с пандемией, отметил глава китайского МИД. Ван И заявил, что Китай и Россия должны вместе с международным сообществом вести борьбу не только с новым коронавирусом, но и с политизацией эпидемии.

«Необходимо усилить сплоченность и сотрудничество в борьбе с политическим вирусом», — процитировал ТАСС китайского дипломата.

Глава МИД КНР пояснил, что страны должны противодействовать попыткам политизации пандемии и вопроса происхождения SARS-CoV-2.

Ван И и Лавров в четверг встретились в столице Узбекистана.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что нельзя исключать версию искусственного происхождения коронавируса. Он допустил возможность утечки вируса из лаборатории.