17 февраля 2023, 19:54
Китай призвал Россию и Украину как можно скорее начать переговоры
Постпред Китая при ООН призвал все стороны прекратить огонь и начать переговоры по Украине
Китайские власти просят Россию и Украину прекратить боевые действия и как можно скорее инициировать мирные переговоры. Об этом сообщил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
В своем выступлении на заседании Совета безопасности всемирной организации по теме годовщины Минских договоренностей Цзюнь также отметил, что США и НАТО должны вступить в диалог с Россией, чтобы обеспечить неделимость безопасности.
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«Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь, приступить к мирным переговорам как можно быстрее. США, Евросоюз, НАТО также должны сесть за стол переговоров, чтобы вести глубокий диалог», — сказал дипломат
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По словам постпреда Китая при ООН, все стороны должны обсуждать, «как создавать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности, добиться общей безопасности».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил BBC News о новом «масштабном наступлении» ВС России по всем направлениям. Украинский лидер отметил, что ВСУ будут сопротивляться до тех пор, пока не появится возможность для контрнаступления.
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