Китай призвал РФ вместе способствовать недопущению хаоса и войны в Центральной Азии

Китай и Россия не должны допустить хаоса и войны в странах Центральной Азии. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И 11 января, написали «Известия».

«Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН и дружественные соседи стран Центральной Азии не должны допустить, чтобы Центральная Азия погрузилась в хаос и войну», — сказал Ван И во время телефонных переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым.

Он отметил, что Россия и Китай должны продолжать улучшать сотрудничество для того, чтобы противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела стран Центральной Азии.

Протесты в стране Центральной Азии, Казахстане, начались 2 января 2022 года. Сначала акции были мирными, но потом переросли в беспорядки. Причиной для выхода жителей некоторых городов страны на улицы стало повышение цен на газ почти в два раза сразу после наступления нового года. Пик беспорядков пришелся на крупнейший город Казахстана — Алма-Ату, в котором дебоширы начали нападать на государственные учреждения. В стране ввели режим ЧП.