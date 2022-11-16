Мир 16 ноября 2022, 10:58 Китай призвал «проявлять сдержанность» после падения ракет в Польше МИД Китая: все стороны должны быть сдержанными в ситуации с падением ракет в Польше Twitter

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Все стороны должны вести себя сдержанно в ситуации с падением ракет в Польше, заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Ее процитировал ТАСС.

Китай «обратил внимание» на происшествие, подчеркнула Нин.

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«В нынешней ситуации все стороны должны сохранять хладнокровие и проявлять сдержанность», — отметила она.

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Две ракеты упали на территории Польши рядом с украинской границей накануне, погибли два человека. На их обломках не было опознавательных знаков. Польские СМИ обвинили Россию, однако Минобороны РФ назвало эти заявления «намеренной провокацией». Позже, когда самолет НАТО смог отследить траекторию полета одной из ракет, стало очевидно, что ее запуск с территории России маловероятен. Это признал американский президент Джо Байден. Международное агентство Associated Press со ссылкой на источники заявило, что ракету запустила Украина, чтобы сбить российскую.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский нашел признаки провокации: по его словам, Запад заранее запросил заседание в Совбезе Организации Объединенных Наций на 16 ноября и впервые не озвучил тему, а сегодня, очевидно, в центре внимания окажется происшествие в Польше. Также Полянский обратил внимание на то, как быстро Украина начал «истерику» и потребовала наказать Россию и как быстро подхватили это поляки.